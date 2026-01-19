Volg Hart van Nederland
Mist er iemand een grafzerk? Gideon heeft er namelijk een in zijn kringloop

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:11 - Update: 2 uur geleden

Naar de kringloop ga je voor een vaas die je een tweede leven gunt, of misschien is er nog een goed boek te vinden dat best een tweede keer gelezen kan worden. Of wellicht de grafsteen van ene Wilhelmina, leuk voor in de achtertuin? En vergeet niet dat je er natuurlijk ook de nodige elektronica voor een prikkie op de kop kunt… Wacht even. Een grafsteen?

Kringloper Gideon Italiaander uit Aalsmeer maakte het zondag toch echt mee. Iemand, hij weet niet wie, bracht een heuse grafsteen met opschrift zijn winkel binnen. Zijn collega’s namen de natuurstenen plaat in ontvangst en sloegen er weinig acht op. "Ik had helemaal niet door dat er een grafsteen in de winkel lag, totdat een klant tegen mij zei: 'zeg, verkoop je die tegenwoordig ook al?' En ja hoor, daar lag hij, op een wasmachine."

Niet in de verkoop

Maar wie is toch de persoon die de steen is komen afleveren? Het is voorlopig een groot mysterie. Niet alleen weten de collega’s niet meer wie het precies was, ook hangen er geen camera’s bij het afgiftepunt. Gideon gaat het echter niet zozeer om de brenger, maar om de persoon die misschien wel de grafsteen van een dierbare kwijt is.

Op de steen valt een vrouwennaam te lezen: Wilhelmina F.J. Straathof. Ze is geboren in 1896 en overleden in 1989. Wie deze steen mist, kan contact opnemen met Gideon. Niemand hoeft bang te zijn dat iemand er in de tussentijd mee vandoor gaat. "Ik ga hem niet verkopen”, zegt de kringloper. Hij hoopt dat de rechtmatige eigenaar zich meldt en zo niet: “dan draai ik hem om en zet ik hem in mijn tuin, voor mijn overleden kat."

