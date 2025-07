Wijk blij met komst aso-familie: Flodder-opnames Sittard gaan door

Je hoort steeds vaker: not in my backyard! En dan gaat het om de komst van asielzoekers, verslaafden, windmolens of andere potentiële overlastgevers in een wijk waar ze gesteld zijn op hun rust. Maar de Sittardse wijk Kollenberg of beter gezegd 'Zonnedael' ziet één welbekende aso-familie maar wat graag verschijnen: Flodder.

En dat gaat gebeuren. Na een flinke actie om de producent over te halen terug te keren voor de opnames van de nieuwe serie 'Kees Flodder', is de kogel door de kerk. Deze opnames gaan definitief door in de Limburgse plaats. Dan scheurt die roze Chevrolet weer door de straat, met daarin hopelijk bekende gezichten. Tatjana Šimic - Kees - zal sowieso terugkeren.

Hulp van gemeente?

Aanjagers van de actie zijn de leden van het Comité Flodder Filmhistorie. Hans Beckers is een van die leden en hij is dolblij. "Zo leuk dat dit terugkomt. Zelf woon ik in de wijk in een woning die ook in de serie zit. Ik heb mijzelf opgegeven bij de producent om nu weer in de show te komen." Kortom: hij kan niet wachten tot de camera's weer gaan draaien. Dit zal gaan gebeuren, als alles volgens planning gaat, vanaf september.

De gemeente Sittard-Geleen heeft inmiddels de rode premièreloper uitgelegd voor de serie. Wethouder Andries Houtakkers (Cultuur) zegt blij bij Hart van Nederland: "De keuze voor Sittard als decor van de nieuwe Flodder‑film is een mooie erkenning voor onze stad. We dragen graag ons steentje bij: van meedenken over vergunningen tot een financiële impuls in samenwerking met andere partners. Zo maken we samen van deze productie een succes voor zowel filmmakers als voor Sittard-Geleen."