40 jaar Flodder: Sittard krijgt eigen monument voor iconische familie

Johnnie, Kees, Kees en natuurlijk Ma Flodder: veertig jaar geleden waren zij voor het eerst te zien op televisie. De opnames vonden destijds plaats in het Limburgse Sittard en groeiden uit tot een lokale trots. Nu, veertig jaar later, komt er een nieuwe serie aan en dat zorgt voor hernieuwde aandacht voor de 'familie' in de stad. Want Flodder hoort bij Sittard, en Sittard bij Flodder.

De Limburgse stad is vanaf vrijdag ook een monument voor de familie rijker: het bord 'Welkom in Zonnedael' wordt geplaatst als erfgoed. "Het is een ontzettende eer natuurlijk, hoe vaak komt zoiets nou voor voor een film", zegt regisseur Dick Maas, die de film maakte. "Het laat zien hoe Flodder nog steeds leeft."

Bekijk bovenstaande video om de onthulling van het monument te zien.