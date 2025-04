Dit zijn de leukste 1 aprilgrappen van dit jaar

Ben jij al in de val getrapt? De meeste bedrijven hebben vandaag namelijk flink uitgepakt om hun volgers te verrassen met een 1 aprilgrap. Wij hebben een aantal van de meest ludieke streken op rij gezet:

Single socks van de Hema

Volgens Hema kan je de "single socks" halen om die eenzame sokken in de wasmand te vergezellen.

De aaahhgurk

Voor de liefhebbers: EasyToys en Kesbeke lanceren een nieuwe seksspeeltje in de vorm van een augurk.

Liefde in de lucht

Single en op zoek naar een zomerflirt? Transavia heeft de oplossing: speciale 'liefdesstoelen' aan boord. Passagiers worden gekoppeld aan hun ideale match voor een speeddatesessie tijdens de vlucht. Ondertussen zou je ook nog van een snack kunnen genieten.

De running seats bij Vue

Vanaf deze dinsdag kun je bij de bioscopen van Vue een bezoek aan de sportschool perfect combineren met een avondje film. Ze introduceren namelijk de "running seats", zodat je actief kunt genieten van je uitje.

Wellness in de dierentuin

Yogasessies met uitzicht op de flamingo's en baantjes trekken in het bassin van de dwergnijlpaarden. Diergaarde Blijdorp heeft vanaf heden allemaal. Een wellness experience, waar je in je badjas door de dierentuin kan lopen. Het doel is "om mensen nog bewuster te maken van de schoonheid en het ontspannende karakter" van het park.

Op lengte gesorteerd bij sta-concerten

Om het zicht voor alle bezoekers te verbeteren, introduceert AFAS Live een lengte-indeling bij staande concerten. Kortere bezoekers staan voortaan vooraan, terwijl langere bezoekers achteraan worden geplaatst.

Eau de crossaint

De hele dag de geur meeslepen van dat lekkere crossaintje? Dat kan! De Albert Heijn brengt een eau de croissant op de markt.

Wijn in je theekopje

Gall & Gall introduceert 'thee met chardonnaysmaak'. Want voor al onze wijnliefhebbers onder ons, soms heb je 's ochtends gewoon zin in wijn.

De chardontea van Gall & Gall. Beeld: Gall & Gall.

Lidl’s e-mand

Ontspannen winkelen, met een winkelmandje dat achter je aanrijdt. Bij de Lidl kan het, door het mandje te verbinden met de Lidl Plus App, waarna hij je automatisch volgt.