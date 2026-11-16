Na een lange periode van speculeren is het hoge woord eruit: Robert Pattinson wordt de nieuwe James Bond! De Britse acteur, bekend van onder meer Twilight, Harry Potter en The Batman, neemt het stokje over van Daniel Craig. Het is een opvallende keuze, maar volgens Bond-kenner Jorrit van der Valk is het een schot in de roos.

"Ik ben weggeblazen door het nieuws. Ik had totaal niet verwacht dat Robert Pattinson de nieuwe James Bond zou worden. Dit zat ook helemaal niet in de pijpleiding. Er waren volgens de geruchten andere kandidaten", vertelt Jorrit aan Hart van Nederland. "Normaal gesproken wordt er namelijk gekozen voor onbekendere acteurs, maar Robert is een acteur van wereldfaam."

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'Gaat volle zalen trekken'

Hij denkt dat Amazon MGM Studios met de wereldberoemde acteur vooral een groot publiek wil aanspreken. "Het is een commerciële keuze, want hij is al een bekende man. Hij zit in populaire films, dus het is een bekend gezicht. Hij gaat volle zalen trekken."

"Ik denk dus dat het een goede keuze is. Het gaat goed komen. Robert is een karakteracteur. Hij heeft bovendien de trekken van Sean Connery. Deze man weet wel van wanten", aldus de Bond-kenner.