Wie wordt de nieuwe James Bond? Studio houdt fans in spanning

Wie wordt de nieuwe James Bond? Studio houdt fans in spanning

Vandaag, 13:35

Amazon MGM Studios neemt de tijd bij het kiezen van een nieuwe James Bond. Dat zei filmdirecteur Courtenay Valenti tijdens CinemaCon. "We doen dit zorgvuldig en met diep respect", benadrukte hij.

Valenti erkent dat fans reikhalzend uitkijken naar de opvolger van Daniel Craig, die in 2021 afscheid nam van de rol met No Time To Die. "Ik weet dat iedereen wil weten wie de nieuwe James Bond wordt", zei hij. "Maar we nemen die verantwoordelijkheid serieus."

Shownieuws kreeg bij de vorige James Bond film een uniek kijkje achter de schermen, zoals te zien in deze video:

Uniek kijkje achter de schermen bij James Bond 25: No Time to Die
4:08

Uniek kijkje achter de schermen bij James Bond 25: No Time to Die

Volgens Valenti wordt er al gewerkt aan een stevige basis voor de volgende film, met onder meer regisseur Denis Villeneuve (Dune). Over de nieuwe hoofdrolspeler wordt nog niets bevestigd, al circuleren namen als Jacob Elordi, Callum Turner en Louis Partridge.

"De film komt eraan. Op het juiste moment delen we meer", aldus Valenti.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

