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Nieuwe James Bond bekend: Robert Pattinson neemt rol van 007 over

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 16:07

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"The name is Bond, James Bond." Na veel speculatie is het mysterie dan eindelijk opgelost. Robert Pattinson wordt de nieuwe James Bond. Hij volgt Daniel Craig op, die in 2021 voor het laatst in de huid van 007 kroop. Dat maakte filmstudio Amazon MGM maandag bekend.

De 40-jarige Pattinson is daarmee de zevende acteur die in de rol van 007 kruipt. Verschillende Amerikaanse vakmedia meldden eind oktober dat de laatste screentests voor de rol van James Bond werden gehouden. Hoewel dit nooit officieel werd bevestigd, werden de namen van Jack Lowden, Callum Turner en Josh O'Connor daarbij genoemd. Begin deze maand doken verhalen op dat ook Pattinson en Nicholas Hoult auditie deden voor de rol.

Shownieuws kreeg bij de vorige James Bond-film een uniek kijkje achter de schermen, zoals te zien is in deze video:

Uniek kijkje achter de schermen bij James Bond 25: No Time to Die

Zes eerdere James Bonds

Tot nu toe hebben zes mannen de rol van '007' gespeeld. Dat waren Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan en Daniel Craig.

De volgende, 26e film in de James Bond-filmreeks wordt geregisseerd door Denis Villeneuve. Wanneer de film klaar zal zijn, is nog onduidelijk.

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Vorige rollen

Pattinson werd bekend dankzij zijn bijrol als Cedric Diggory in Harry Potter and the Goblet of Fire uit 2005. Drie jaar later brak hij internationaal door dankzij de eerste Twilight-film, waarin hij de hoofdrol van Edward Cullen speelde. Hij was ook te zien als Batman in The Batman uit 2022 en was dit jaar te zien in de filmhit The Odyssey.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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