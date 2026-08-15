Geen stuur en geen motor: weer is cruciaal bij ballonvaren

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 8.000 ballonvaarten gemaakt, waarbij zo'n 65.000 passagiers mee de lucht in gaan. Een jaar geleden vond tijdens een ballonlanding in Friesland een tragisch ongeluk plaats waarbij een vrouw om het leven kwam. Een onverwachte weersverandering bleek de oorzaak van het incident. Ondanks het dodelijke ongeval blijft ballonvaren nog altijd razend populair.

Bij het ongeval in Friesland vorig jaar kwam een 66-jarige vrouw uit de gemeente Opsterland om het leven. Vijf andere inzittenden raakten gewond, van wie drie ernstig. De piloot werd niet vervolgd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed onderzoek naar het ongeluk en concludeerde dat de weersomstandigheden zich die dag anders ontwikkelden dan was voorspeld.

Tientallen luchtballonnen

Zaterdag gingen ook in Grave ook zaterdag weer tientallen luchtballonnen de lucht in. Na een veiligheidsinspectie kregen de ballonnen groen licht om op te stijgen. Daarbij speelt het weer een cruciale rol.

Helga van de Vegt, meteoroloog bij het luchtballonnenfestival, legt aan Hart van Nederland uit waarom: "Luchtballonnen hebben geen stuur en geen motor. Ze bewegen mee met de wind. Juist het voorspellen van de wind is complex, omdat lokale weersomstandigheden veel invloed kunnen hebben." Volgens Van de Vegt is het daardoor ook lastig om achteraf precies vast te stellen wat er vorig jaar tijdens het fatale ongeluk is misgegaan.

Popcornbuien

Balloncoördinator Paschal Noor houdt de routes van de luchtballonnen nauwlettend in de gaten. Voor hem is juist de onvoorspelbaarheid van ballonvaren de charme van de sport. "Je weet waar je vertrekt, maar niet waar je uiteindelijk terechtkomt. Dat is het mooiste aan ballonvaren", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Tegelijkertijd brengt ballonvaren, net als autorijden, bepaalde risico's met zich mee. "Er zijn altijd factoren die een rol kunnen spelen en ervoor kunnen zorgen dat er toch iets misgaat. Maar ballonvaren is nog altijd veiliger dan autorijden en ongelukken zijn gelukkig zeldzaam."