Drie van de vijf gewonden zwaargewond na ballonongeluk De Hoeve

Bij het tragische ongeluk met een luchtballon in het Friese De Hoeve is woensdagavond één persoon om het leven gekomen. Vijf anderen raakten gewond, van wie drie ernstig. Dat meldt de veiligheidsregio donderdag. Over hun precieze toestand is nog niets bekend.

De luchtballon vervoerde op dat moment 34 mensen, een van de grootste groepen ooit in één mand in Nederland. De piloot bleef ongedeerd. "Met zoveel mensen sta je dicht op elkaar", legt een woordvoerder uit. "Als zo'n mand dan hard stuitert, vliegen mensen letterlijk door de lucht." Volgens hem zijn sommige inzittenden uit de mand gevallen, maar hoeveel precies is nog onduidelijk.

Windvlaag

Het ongeluk gebeurde toen de ballon bij de landing plotseling veel snelheid kreeg door een windvlaag. De mand raakte meerdere keren de grond en werd daarna nog een stuk meegesleurd. "Dat is een vreselijke nachtmerrie geweest voor die mensen", aldus de woordvoerder.

De mand waarin de 32 passagiers en twee piloten stonden, is onderdeel van het onderzoek naar het ongeluk. De hele nacht is er onderzoek gedaan naar de toedracht. Beeld: CAMJO Media / Noormannen

'Komt niet vaak voor'

Een ongeluk met een luchtballon komt niet vaak voor. Volgens Monique Hoogeslag van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) zijn er de laatste dertig jaar geen slachtoffers gevallen door een ballonvaart. "Dit trekt iedereen zich aan, we leven mee met alle betrokkenen."

De verongelukte luchtballon was de grootste van Nederland en werd in 2023 in gebruik genomen, weet Hoogeslag. De piloot, die ongedeerd bleef, was volgens haar zeer ervaren. "De impact is heel groot."

Hoogeslag zegt dat er jaarlijks zo'n 8000 ballonvaarten zijn in Nederland, waarbij ongeveer 65.000 passagiers meevaren. "In Europa zijn heel strenge regels ten aanzien van luchtvaart en commercieel vervoer van passagiers. Je kunt niet zomaar zelf een luchtballon bouwen." Het onderhoud wordt gedaan door gespecialiseerde bedrijven die onder toezicht staan van de Inspectie Leefomgeving en Transport. "Piloten krijgen een gedegen opleiding en moeten elke twee jaar hun bekwaamheid laten zien. Daar voldeed deze piloot zeker aan."

Nachtelijk onderzoek

De luchtvaartpolitie onderzoekt de oorzaak en toedracht van het ongeval. Twee inspecteurs van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waren de hele nacht ter plaatse voor een eerste verkenning. Zij spraken met getuigen en legden zoveel mogelijk details vast.

Op basis van dit voorlopige onderzoek beslist de raad in de komende dagen of er een uitgebreid veiligheidsonderzoek wordt gestart.

Hart van Nederland/ANP