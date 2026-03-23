Goed nieuws voor spaarders: DE-punten eindelijk weer in te wisselen

Na een periode van stilte kunnen spaarders hun Douwe Egberts-waardepunten weer inwisselen. Door het faillissement van Blokker eind vorig jaar lag het spaarprogramma lange tijd stil, maar vanaf deze week kunnen mensen weer terecht bij een aantal aangesloten Bruna-winkels.

Daarmee komt een oer-Hollandse spaartraditie weer tot leven. Duizenden mensen hebben hun punten al die tijd bewaard en kunnen ze nu eindelijk verzilveren voor cadeaus.

Samen sparen met oma

Voor trouwe spaarders is dat een bijzonder moment. Zo spaart de 26-jarige Layla Dekker uit Heerhugowaard al jaren samen met haar oma voor haar uitzet. "Mijn spaarverhaal begon eigenlijk bij mijn oma in de jaren '70", vertelt ze. "Ik ben zelf begonnen toen ik 15 was. Inmiddels sparen we met de hele familie." Dankzij de punten wist ze onder meer een koffiezetapparaat en servies te verzamelen. "Alles ligt bij mijn opa en oma op zolder, tot het moment dat ik een huis kan krijgen."

