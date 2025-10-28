Terug

Spaarpunten Douwe Egberts straks weer in te leveren bij deze winkelketen

Kopen en besparen

Vandaag, 12:27

Goed nieuws voor fanatieke spaarders van de bekende spaarpunten van Douwe Egberts. Die zijn vanaf komend voorjaar weer in te wisselen in de winkel. Douwe Egberts heeft met Bruna een nieuwe partner gevonden voor het spaarprogramma voor klanten. De punten van het koffiemerk waren jarenlang in te leveren bij Blokker, maar die keten ging vorig jaar failliet. Vervolgens ging Douwe Egberts op zoek naar een nieuwe partner.

Volgens Douwe Egberts hebben miljoenen Nederlanders nog van verpakkingen uitgeknipte zegels met punten in lades liggen. Op elk pak koffie zitten twintig punten. Elke tweehonderd punten zijn 1 euro waard. De zegels konden voorheen worden ingeruild voor huishoudelijke spullen zoals koffiekopjes of theeglazen. Voor een koffiezetapparaat moest vaak jaren worden gespaard.

De fanatieke spaarder Petra heeft al heel veel met de zegels bij elkaar weten te sprokkelen:

'Goed boek of gezellig spelletje'

Bruna is blij met de nieuwe samenwerking. Commercieel manager Martijn Schilders van Audax Retail, het moederbedrijf van Bruna, ziet de spaarartikelen van Douwe Egberts als een waardevolle aanvulling op zijn assortiment. "Een goed boek, een lekker tijdschrift of een gezellig spelletje met vrienden of familie gaat perfect samen met een kopje Douwe Egberts-koffie of Pickwick-thee", stelt hij. "Wij kijken ernaar uit om de spaarders van waardepunten uit het DE-spaarprogramma in onze winkels te mogen ontvangen."

Komende maanden worden de winkels van Bruna voorbereid op de inwisseling van de punten. De exacte startdatum en het assortiment aan producten die je met de punten kunt kopen, worden begin volgend jaar bekendgemaakt.

