Friese waaghalzen zetten eerste streken op natuurijs: 'Het kan net'

Het Friese bloed kruipt waar het niet gaan kan op maandagochtend. De eerste waaghalzen betraden het ijs op de Ryptsjerksterpolder, al was dat niet zonder risico. "Het kan net een beetje", zegt een enthousiaste schaatser.

De polder ligt er prachtig bij, met een dunne ijslaag over het water. En als het ook maar een beetje kan, staan de eerste Friezen op de ijzers. "De voorspellingen waren uitstekend", aldus een schaatser die niet kon wachten om het ijs op te gaan. "Het is heel minimaal. We voelen het ijs onder ons golven."

Dat betekent dat er vooral langs de kant geschaatst wordt, want eigenlijk is het ijs nog te dun. "Ik denk dat het 2 centimeter is en dan houdt het op. Eigenlijk moeten we wel 3,5 centimeter hebben", zegt iemand die het nog niet aandurft om het ijs te betreden. "Het is een beetje krabbelen langs de kant en meer is het ook niet."

Toch laten de doorgewinterde schaatsers zich niet uit het veld slaan. "Vannacht gaat het weer lekker vriezen, dus ik denk dat het morgen heel prima rijden is en dat we dan een mooie ronde kunnen maken."