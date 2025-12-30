Dry January mislukt bij 30 procent: dit is waarom stoppen zo lastig is

Ruim een miljoen Nederlanders beginnen het nieuwe jaar met het voornemen om in januari geen alcohol te drinken. Toch lukt dat lang niet iedereen. Ongeveer 30 procent haalt het einde van Dry January niet. Dat blijkt uit cijfers van IkPas, de organisatie achter de campagne.

Dit jaar doen naar schatting 1,2 miljoen mensen in Nederland mee aan Dry January. Het idee komt oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk en draait om ervaren wat een maand zonder alcohol met je doet.

Zonder hulp beginnen

Volgens campagneleider Martijn Planken van IkPas zit het probleem vaak in hoe mensen starten. "Als je het op eigen houtje probeert, is de kans kleiner dat je het haalt." Veruit de meeste deelnemers doen Dry January zonder begeleiding of ondersteuning. Ze nemen zich voor niet te drinken, maar bereiden zich nauwelijks voor.

Ongeveer 15.000 mensen gebruiken de IkPas-app, waarin ze hun alcoholvrije dagen bijhouden en tips krijgen als steun in de rug. Dinsdag stond de teller op 4887 deelnemers. Planken verwacht dat dat aantal nog oploopt, omdat veel mensen pas op 1 januari beslissen om mee te doen. "Meedoen aan Dry January is niet iets wat je lang van tevoren plant."

Na januari merken veel deelnemers verschil. Volgens Planken besluiten zij makkelijker om ook daarna een avond geen alcohol te drinken. Ze voelen zich fitter en bewuster van hun alcoholgebruik. Maar niet alleen in januari kiezen mensen voor een pauze. Het hele jaar door doen nog eens zo'n 1,5 miljoen Nederlanders mee aan een alcoholpauze.