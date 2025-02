Iedereen drinkt massaal water of frisdrank in plaats van alcohol tijdens Dry January

Heb jij meegedaan aan Dry January en een maand lang geen alcohol gedronken? Uit onderzoek van NIQ-GfK blijkt dat mensen die hebben meegedaan aan de alcoholvrije maand zich nu fitter voelen, beter slapen en meer geld hebben overgehouden. 1 op de 4 mensen die meededen aan het onderzoek onder 14.500 respondenten ziet echter niet veel voordelen van de maand.

Hart van Nederland ging dinsdagochtend de straat op om te vragen hoe mensen denken over de maand, is te zien in bovenstaande video.

NIQ-NfK voerde in januari dit jaar het onderzoek uit. 9 procent van de respondenten die in het vierde kwartaal van vorig jaar alcohol dronken deden mee aan Dry January. Van deze groep stopte 12,5 procent voor het einde van de maand. En dat waren vooral drinkers van mousserende wijn, port, sherry of vermouth en cocktails.

Maar sommige leeftijdsgroepen begonnen niet eens aan de maand. Deelname nam volgens het onderzoek namelijk af met leeftijd: 13 procent van 18 tot en met 34-jarigen deden mee, tegenover 4 procent bij 65-plussers. Ook namen meer hoogopgeleiden deel (11 procent) ten opzichte van lager opgeleiden (4 procent).

Water en frisdrank

En wat werd er dan gedronken? Zeker 44 procent van de deelnemers dronk water in plaats van alcohol. Daarnaast koos 23 procent voor frisdrank. Slechts 14 procent koos voor alcoholvrije drankjes, zoals alcoholvrij bier in plaats van 'normaal' bier.