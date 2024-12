De Daghap: kunnen we met orgasmes wereldvrede bereiken?

In de rubriek De Daghap gaat Hart van Nederland op zoek naar verhalen achter speciale dagen, denk aan dagen die ergens aandacht voor vragen. Deze week: Wereldorgasmedag.

'Gewoon' in bed, in een vliegtuig of ergens buiten: overal op de wereld vinden orgasmes plaats. Hoewel het niet voor iedereen het belangrijkste detail van een gezellig avondje is, zijn er weinig mensen die er een hekel aan hebben. Op Wereldorgasmedag, dit jaar op 21 december, zetten we het hoogtepunt in voor een nieuw hoogtepunt: wereldvrede.

Vrouwen hebben minder vaak een orgasme dan mannen. Seksles van pornoster Kim Holland zorgde ervoor dat vrouwen meer over zichzelf te weten kwamen, zoals te zien is in de video hierboven.

De dag vindt zijn oorsprong in 2006 in Amerika. Twee activisten bedachten een positieve manier om samen te strijden voor wereldvrede. Zij zijn van mening dat de positieve energie die vrijkomt bij een orgasme kan bijdragen aan de vrede. Als we gezamenlijk, over de hele wereld, tijdens de winterse zonnewende een orgasme hebben en daarbij denken aan wereldvrede, moet het goedkomen.

Poetins hoogtepunt

Hoe realistisch is het dat we met orgasmes wereldvrede bestrijden? Niet, zeggen de deskundigen. Manifestatie-expert Caroline Pluym legt uit: "Als je sterk aan iets of iemand denkt, kan je signalen doorgeven. Ik denk alleen niet dat ik bijvoorbeeld Poetin, of een andere wereldleider, zijn gedachtegang kan beïnvloeden door het hebben van een orgasme."

Seksuoloog Peter Leusink vult aan: "Ik vrees dat iemand zoals Poetin ook regelmatig orgasmes heeft. Hij is volgens mij niet zo bezig met het bereiken van wereldvrede, dus dat komt niet uit." Pluym geeft wel aan dat we allemaal een eigen kleine cirkel van invloed hebben. "Als je een kwart van een menigte mee krijgt in jouw gedachte of visie, is een kentering al mogelijk. Zeg dus nooit nooit", aldus de manifestatie-expert.

Hoe kijkt men naar orgasmes? 3Vraagt heeft in 2022 onderzoek gedaan naar hoe Nederlanders naar seks en orgasmes kijken. Hier staat een aantal resultaten onder elkaar. 61 procent van de mannen en 88 procent van de vrouwen hoeft niet altijd een orgasme te bereiken als ze seks hebben met iemand.

77 procent vindt het (redelijk) makkelijk om aan te geven bij een partner wat hij/zij/die fijn vindt in bed.

Ruim 76 procent van de vrouwen bereikt een orgasme tijdens masturbatie, slechts 18 procent van de vrouwen bereikt dit tijdens penetratie.

Astrologisch hoogtepunt

Wereldorgasmedag wordt jaarlijks gepland op de dag van de winterse zonnewende. Astrologe Lea Manders legt uit wat dit betekent: "De zon bereikt vandaag het hoogtepunt op de Steenbokskeerkring. Dit is de keerkring op het zuidelijk halfrond. Daarom is het bij ons ook snel donker, en is het op het zuidelijk halfrond juist zomer. Na vandaag keert de zon weer terug naar het noordelijk halfrond, we krijgen ook weer langere dagen met veel licht."

Ze voegt hier wel aan toe dat dit een beknopte uitleg is. "De aarde draait natuurlijk om de zon, niet andersom. Maar in theorie is dit wel wat er gebeurt tijdens de zomer en de winter. Zo bereikt de zon haar hoogtepunt op ons halfrond rond 21 juni, dat is dan de Kreeftkeerkring", aldus Manders.

Persoonlijk hoogtepunt

Het gaat bij een orgasme vooral om het bereiken van een eigen hoogtepunt. Het is dan ook niet gezond om een orgasme te verplichten. Leusink: "Het overkomt de beste als je een keer geen orgasme hebt. Soms is het ook voldoende om alleen te knuffelen en te zoenen. Je moet de prestatiedruk niet te hoog leggen, dan gaat het mis."

Manders voegt hier aan toe: "Ik denk dat het vrijlaten van positieve energie tijdens een orgasme wel invloed heeft op de sfeer van de aarde." Volgens Pluym begint een orgasme ook bij zelfliefde: "We moeten sowieso proberen met zijn allen meer liefdevol te zijn. Een betere wereld begint bij jezelf."