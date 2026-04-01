Ben jij erin getrapt? Dit zijn de beste 1-aprilgrappen van dit jaar

Het is weer 1 april, en dat betekent dat bedrijven alles uit de kast trekken voor creatieve grappen op sociale media. Hieronder een overzicht van de leukste en meest geslaagde 1-aprilgrappen.

Karaoke tijdens het autoladen

Sta je je ook weleens te vervelen terwijl je auto oplaadt? Opcharge zegt daar een oplossing voor te hebben: laadpalen met ingebouwde karaoke. Bekijk in de video hieronder hoe dat werkt.

Vorig jaar trapte heel Zandvoort in een 1-aprilgrap. Om welke grap het ging zie je in deze video:

1:53 Hoe een 1 april-grap in Zandvoort heel Europa voor de gek hield

Speciaal ondergoed

Patiënten in het UMC in Leiden zouden met een knipoog hebben geklaagd over doorschijnend ondergoed bij het personeel. Daarom draagt het personeel per direct speciaal ondergoed, zoals te zien is op de afbeelding hieronder.

'Zeg het met een rookworst'

HEMA komt met een opvallende nieuwe manier om een boodschap over te brengen. Klanten kunnen voortaan een rookworst personaliseren met een eigen tekst, bijvoorbeeld om iemand te bedanken, feliciteren of succes te wensen, zoals te zien in de afbeelding hieronder.

All You Can Eat Delivery

Heb je altijd zin in pizza en zou je weleens onbeperkt willen bestellen? Domino’s komt met een ‘All You Can Eat Delivery’. Voor €24,99 kun je twee uur lang onbeperkt medium pizza’s bestellen. Pizza op, maar nog honger? Dan bestel je gewoon nog een keer, zoals te zien is in de video hieronder.

Nieuwe oplossing voor pakketbezorging

Zit je net even op het toilet en staat PostNL voor de deur met je pakket? PostNL heeft daar een oplossing voor bedacht, zoals te zien is in de video hieronder.

Zelf je ov-incheckgeluid kiezen

RET Rotterdam komt met een creatief idee om het inchecken leuker te maken: je eigen incheckgeluid. Hoe dat werkt, zie je in de video hieronder.

Sporten tijdens bezoek aan speelparadijs

De (klein)kinderen zijn actief aan het klimmen en spelen, terwijl jij toekijkt. Monkey Town heeft daar iets op bedacht: een speciale seniorenochtend, zodat ook volwassenen in beweging blijven. Bekijk het in de video hieronder.

Telefoonhoes als eierdopje

Supermarkt Albert Heijn wil dat mensen tijdens de paasbrunch meer aandacht voor elkaar hebben. Daarom komt de supermarkt met een telefoonhoesje in de vorm van een eierdopje, zodat je minder snel naar je telefoon grijpt. Hoewel het hoesje lijkt op een 1 april grap, is de 'ei-phonehoes' nu daadwerkelijk te koop. Je ziet het in de video hieronder.

Kast die je kleding zelf opvouwt

Heb je een hekel aan het opvouwen van kleding? Wehkamp speelt daarop in met een ‘zelfvouwende kast’. Hoe dat eruitziet, zie je in de video hieronder.

Leeftijdscheck voor vogellivestreams

Volgens Vogelbescherming Beleef de Lente zijn er klachten gekomen over livebeelden van parende vogels. Daarom zou er een leeftijdsverificatie komen voor de livestreams. Bekijk het bericht hieronder.

Kraan waar champagne uit komt

Volgens Quooker dromen veel mensen ervan: een kraan waar champagne uit komt. Met de ‘Quooker Cuvée’ zou dat mogelijk zijn, zoals te zien is in de video hieronder.

Luxe VIP-ervaring in de Efteling

De Efteling komt met een exclusieve ervaring waarbij bezoekers extra worden verwend, zoals te zien is in de video hieronder.

Brandweer inzet met paarden

Omdat de brandweer in Zeeland niet overal goed kan komen, is er een nieuwe oplossing bedacht: brandweer te paard. Hoe dat werkt, zie je in de video hieronder.

Combinatie van worstenbroodje en Bossche bol

Voor de Brabanders komt Jumbo met een nieuwe snack: de Bossche worstenbolletjes, een combinatie van een worstenbroodje en een Bossche bol. Op de afbeelding hieronder zie je hoe dat eruitziet.