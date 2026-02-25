Eerste lenteachtige dag van het jaar: wat kun je nu al doen in de tuin?

Het lijkt woensdag wel lente, met zon en lokaal temperaturen tot 17 graden. Toch is het officieel nog winter en kan er nog vorst volgen. Wie nu enthousiast de tuin in wil, doet er goed aan eerst te kijken wat al kan en wat beter nog even kan wachten.

Volgens tuinman Jurgen Smit is eind februari een overgangsperiode. Zachte dagen zeggen nog niets over de rest van het seizoen. "Zo eind februari hebben we wel soms één of twee dagen dat het ineens 17 tot 20 graden wordt. Maar je kunt alleen niet met volle 100 procent zekerheid zeggen of er niet toch een kleine vorstperiode aankomt", zegt hij tegen RTV Utrecht.

Hoe ziet het weer er de komende dagen uit? Meteoroloog Dennis Wilt praat je bij in deze video:

1:41 Eerste lentedag breekt aan met kans op warmterecord

Dit kun je al aanpakken

Bladverliezende hagen kunnen al worden gesnoeid. Ook rozen en siergrassen die in de winter zijn blijven staan, mogen worden teruggeknipt. Beukenhagen kun je licht bijwerken, zolang het niet vriest. Met bladhoudende hagen kun je beter wachten tot begin maart, als er geen vorst meer wordt verwacht.

Deze periode is ook geschikt om planten te verplaatsen of sterke, nieuwe aanplant in de grond te zetten.

Hiermee kun je beter wachten

Voor het opruimen van de borders is het nu nog te vroeg. "Die onderlaag, het blad van vaste planten, is nog steeds een afdekking tegen vorst. Dat vindt het bodemleven heel erg fijn. Dus daarmee zou ik nog een weekje of twee wachten", zegt Smit tegen de regionale omroep.

Het gazon vraagt ook geduld. Maaien op de hoogste stand kan voorzichtig, maar bemesten werkt pas als de bodemtemperatuur boven de 5 à 6 graden ligt. Verticuteren en groot herstel kunnen beter in maart of april. Houd bovendien rekening met het broedseizoen dat op 1 maart begint: vogels kunnen nu al in heggen en struiken zitten.