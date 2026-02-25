Volg Hart van Nederland
Het is zover: eerste lentedag met zelfs kans op warmterecord

Weerbericht

Vandaag, 06:31 - Update: 2 uur geleden

Het is eindelijk zover: de eerste echte lentedag van het jaar. De zon breekt woensdag goed door en de temperaturen lopen flink op, met in het zuiden mogelijk waarden die richting records gaan. Zelfs het warmterecord van 18,3 graden kan sneuvelen als het in De Bilt warm genoeg wordt. Ook de dagen daarna blijft het opvallend zacht voor de tijd van het jaar.

Het volledige weerbericht zie je in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

