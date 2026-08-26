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Is het al herfst? Nog niet, maar bomen verliezen nu al hun blad

Natuur

Vandaag, 22:32

Het lijkt op sommige plekken wel herfst, maar de zomer is nog in volle gang. In bossen, parken en straten verliezen bomen nu al massaal hun bladeren door de aanhoudende droogte. Vooral beuken op de Utrechtse Heuvelrug hebben het zwaar en kleuren steeds vaker bruin.

Ook laten bomen soms zomaar grote takken vallen om energie te besparen, wat gevaarlijk kan zijn voor wandelaars en fietsers. "Het is eigenlijk best verdrietig om te zien. De bomen verliezen hun bladeren omdat ze het zwaar hebben door de droogte.", zegt boswachter Sabrina Veltman van Staatsbosbeheer.

Zien hoe de ronde met de boswachter eraan toeging en waar de zwakke plekken zitten? Bekijk dan bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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