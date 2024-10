Zo maak je je tuin herfstklaar in zes stappen

De herfst brengt een prachtige transformatie in de natuur: de dagen worden korter, de temperatuur daalt en de bomen kleuren in tinten van oranje, rood tot geel. Terwijl de bladeren vallen, is dit hét moment om je tuin voor te bereiden op de aankomende koude maanden.

Hart van Nederland stelde een lijstje samen met zes stappen die je tuin niet alleen klaarmaakt voor de winter, maar waarmee je ook de basis legt voor een bloeiende en gezonde tuin voor het voorjaar.

1. (Ver)planten

De herfst biedt ideale omstandigheden voor het (ver)planten. De combinatie van een warme bodem en voldoende regenval zorgt ervoor dat wortels zich goed kunnen ontwikkelen voordat de winter toeslaat. Dit is ook het moment om bloembollen zoals tulpen, blauwe druifjes en krokussen te planten. Zo kun je in de lente genieten van een kleurrijke tuin.

“Stinzenbollen doen het ook goed”, vertelt Maartje de Rooij van Hoveniersbedrijf Rens de Rooij. "Deze bollen bloeien al in februari en maart, wanneer de meeste andere planten nog niet in bloei staan. Dit geeft bijen een ideale kans om in deze periode aan nectar te komen."

2. Beschermen

Niet alle buitenplanten kunnen goed tegen de kou. Haal kwetsbare soorten naar binnen om ze te beschermen. Tropische planten hebben naast bescherming ook extra warmte nodig, terwijl winterharde groene planten vooral voldoende licht nodig hebben om te donkere maanden te overleven. Zorg ervoor dat je de planten dus op de juiste plek zet.

Om al dat gesjouw te voorkomen adviseert De Rooij om te kiezen voor inheemse planten in je tuin. "Ga liever voor een berk of meidoorn in plaats van een palm of olijf. Inheemse planten horen van nature thuis in ons klimaat en zijn veel beter bestand tegen kou. Je hoeft ze niet elk jaar te verplaatsen, wat je in de herfst veel werk bespaart", legt ze uit.

3. Gazon

Goed nieuws voor wie niet van maaien houdt: de herfst is hét moment om je gazon een laatste keer te maaien voordat de winter intreedt. Zorg ervoor dat je het gras daarna bladvrij houdt om gele plekken te voorkomen. De afgevallen bladeren hoef je niet weg te gooien; gebruik ze als mulch of compost om je tuin te voeden en vorstgevoelige planten te beschermen.

4. Diervriendelijke tuin

Het laten liggen van bladeren in je tuin heeft veel voordelen voor dieren. "Juist door alle bladeren uit je tuin weg te halen zorg je ervoor dat je tuin in een disbalans komt. In het bos zie je toch ook niemand met een stofzuiger en een hark alles weghalen?", aldus De Rooij.

Wormen, insecten en andere bodemdiertjes gebruiken de bladeren als voedsel en schuilplaats. Dit trekt ook egels aan, die in de bladerenhopen niet alleen voedsel vinden, maar ook een perfecte plek om te slapen en te overwinteren. Dus waar het kan, laat de bladeren liggen en verstoor de hoop in de wintermaanden niet.

"Hoe meer beestjes je in je tuin hebt, hoe meer vogels erop afkomen die op hun beurt weer slakken opeten. Zo ruimt de tuin zichzelf op", weet de expert. Om vogels nog beter te helpen, is de herfst een ideaal moment om vogelhuisjes op te hangen of bestaande nestkasten schoon te maken. Zo kunnen de vogels alvast wennen aan hun nieuwe onderkomen, zodat ze tijdens de winter een veilige plek hebben om te rusten.

Door het ophangen van vetbollen wordt je tuin ook vaker bezocht door verschillende vogels. Die smikkelen tijdens de wintermaanden graag.

5. Herfstmoestuin

Je hoeft in de herfst niet alleen in de tuin te zwoegen om deze gereed te maken voor de winter. In september en oktober kan je ook prima beginnen met een moestuin. Groenten zoals spinazie, winterpeen, andijvie en veldsla doen het goed.

6. Ruimen en voorbereiden

Tot slot is het belangrijk om de tuin goed op te ruimen. "Snoei bomen en struiken waar nodig, maar hou het subtiel", aldus De Rooij. "Wil je toch nog meer doen? Zorg dan je tuingereedschap en meubels schoon en droog worden opgeborgen. Door nu te investeren in het onderhoud van je tuin, zorg je ervoor dat deze in de lente weer in topconditie is."