Stankoverlast in Roerdalen zorgt voor wanhoop in buurt: 'Situatie niet leefbaar'

Een mysterieuze geur zorgt al weken voor stankoverlast in de Limburgse gemeente Roerdalen. De gemeente zoekt met de NVWA naar de bron van de stank, maar het is nog steeds onduidelijk waar de geur vandaan komt. Omwonenden worden er moedeloos van.

"De geur is altijd te bespeuren, een paar weken geleden was het echt extreem", vertelt een omwonende aan Hart van Nederland. "Mijn man heeft kanker en werd zo ontzettend ziek van de geur dat we twee keer het ziekenhuis hebben gebeld. Zelf werd ik ook misselijk en had last van diarree, maar ik maakte me zorgen om zijn gezondheid."

Toen ze navraag deed in de buurt, bleken tien andere omwonenden ook ziek te zijn geworden. Het is onduidelijk of dat door de stankoverlast kwam. Ondertussen proberen buurtbewoners om de geur uit hun huizen te houden door de ramen te sluiten. "Je doet er thuis alles aan om het fijn te hebben, zeker in de situatie van mijn man", legt de bewoonster uit. "Maar dat kan nu niet, deze situatie is niet leefbaar."

Chemische geur.

In eerste instantie voelde de buurt zich niet serieus genomen door de gemeente. "Vast landbouwlucht, kregen we te horen." Maar volgens de bewoners gaat het om een chemische geur. "Ik heb deze geur nog nooit geroken. We wonen aan een veld hier in het dorp, dus landbouwlucht hebben we wel vaker. Daar zullen we nooit over klagen."

Inmiddels is de buurtbewoonster blij dat de gemeente ermee bezig is. "We zijn zo geschrokken. Soms valt het mee met de geur, maar zolang er nog geen oplossing is, wachten we af tot het weer misgaat. Als het weer zo erg wordt als die nacht, ben ik weg. Dan ga ik in een hotel te slapen, ook voor onze gezondheid."

Bron nog onbekend

De gemeente Roerdalen is druk bezig met het achterhalen van de bron. Op Facebook schrijft de gemeente donderdag onderzoek te doen naar de bron te doen met een inspecteur van de NVWA. Voorlopig kunnen ze dus nog geen definitieve uitspraak doen en blijft het voor de buurt afwachten.