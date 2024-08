Mysterieuze geur zorgt voor stankoverlast in Roerdalen, oorzaak onbekend

Een mysterieuze geur zorgt voor stankoverlast in de Limburgse gemeente Roerdalen. Inwoners klagen al enkele weken over de stank, maar het is nog onduidelijk waar die vandaan komt.

Volgens de gemeente wordt de geur voornamelijk in de avond en nacht opgemerkt. De eerste klachten kwamen twee weken geleden binnen. Direct daarna heeft de brandweer metingen verricht, maar er werden geen gevaarlijke stoffen gemeten. Dinsdag meldt Roerdalen dat er nog steeds veel meldingen binnenkomen van geuroverlast.

Inwoners van Roerdalen beschrijven de stank op sociale media als chemisch en indringend. Sommigen spreken van een mestgeur.

Zoektocht naar bron

Toezichthouders van de omgevingsdienst zijn op zoek naar de bron van de geuroverlast. Ook het Waterschap Limburg voert inspecties uit. Verder is er contact met Duitse buurgemeenten en met het RIVM. Zij gaan in samenwerking met de veiligheidsregio met verfijndere meetapparatuur meten om welke stof het gaat, zodat er gerichter naar de bron kan worden gezocht.

ANP