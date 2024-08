Rottende vis leidt naar vondst drugs in Rotterdams bedrijfspand

Een melding van stankoverlast uit een Rotterdams bedrijfspand heeft geleid tot de vondst van een nog onbekende hoeveelheid drugs. De stank in een pand op een bedrijventerrein aan de Dulderstraat in de Rotterdamse wijk Spaanse Polder kwam uit dozen met rottende vis.

Om welke middelen het gaat wilde de politie nog niet zeggen. Er is nog niemand aangehouden. In het pand zou een autowasbedrijf zijn gevestigd. Het is nog onduidelijk wie de eigenaar van het pand is.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP