Rondreizend drugslab moet bewoners alerter maken: ’Zoete geur verwacht je niet’

Niet ieder drugslab zit in een verlaten loods. Steeds vaker worden illegale drugs midden in woonwijken geproduceerd, zonder dat iemand het in de gaten heeft. Criminelen profiteren van de onbekendheid van het probleem bij omwonenden en winkeliers. Want hoe ruikt XTC? En hoe ziet drugsafval eruit?

Omdat er steeds meer een beroep wordt gedaan op de burger bij het opsporen van druglabs, zijn er rondreizende laboratoria waar je kunt zien, ruiken en voelen wat drugs is. Onlangs streek er een neer in Amsterdam-Noord, zoals op bovenstaande video is te zien.

De politie heeft vorig jaar meer drugslabs ontmanteld dan ooit. In totaal werden 151 productielocaties van verdovende middelen ontdekt, een stijging van 44 procent ten opzichte van 2022.