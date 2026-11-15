Mark slaapt in hangmat op 10 meter hoogte uit protest tegen bomenkap

Een paar dagen en nachten doorbrengen in een hangmat, tien meter boven de grond. Je moet er maar zin in hebben! Toch is dat precies wat Mark doet in het bos bij buitenplaats Elswout in Overveen. Hij protesteert daarmee tegen de plannen van Staatsbosbeheer om dinsdag zo'n vijftig bomen te kappen.

De bomen staan langs de Melklaan, waar tijdens storm Poly in 2023 veel bomen omwaaiden. Volgens Staatsbosbeheer is daardoor het oorspronkelijke beeld van de historische laan verdwenen. De organisatie wil daarom de overgebleven bomen kappen, nieuwe beuken van dezelfde leeftijd planten en het wandelpad herstellen.

Gezonde bomen

Maar daar is Mark het absoluut niet mee eens. Volgens de boomverzorger zijn de overgebleven bomen, die zo'n tachtig jaar oud zijn, nog hartstikke gezond. Ook is hij het niet eens met het argument van Staatsbosbeheer dat de bestaande bomen te veel licht wegnemen om nieuwe bomen goed te laten groeien. Volgens Mark komen er nu al jonge zaailingen op, wat volgens hem juist bewijst dat er voldoende ruimte en licht is.

Om zijn protest kracht bij te zetten, klom hij zaterdag een boom in. Daar blijft hij in zijn hangmat hangen, ook 's nachts. Ondanks de kou houdt Mark het naar eigen zeggen prima vol. "Ik had natuurlijk geen last van grondvorst, zo op tien meter hoogte!" Hij heeft zich goed aangekleed en kreeg zelfs midden in de nacht nog bezoek van familie en vrienden die langskwamen met warme kruiken en thee.

Die steun doet hem goed. Want Mark zit er niet alleen voor zichzelf: een petitie tegen de bomenkap is inmiddels meer dan 2.200 keer ondertekend. Dat geeft hem extra motivatie om zijn protest vol te houden. Met zijn opvallende actie hoopt hij nog meer aandacht te vragen voor de plannen van Staatsbosbeheer.

Pijnlijke keuze

Boswachter Rien van Staatsbosbeheer begrijpt de zorgen, maar benadrukt dat Elswout een rijksmonumentaal park is. Daardoor heeft de organisatie een plicht om de herkenbare uitstraling van de laan te behouden. Volgens Rien is het kappen van de bomen een pijnlijke keuze, maar wel noodzakelijk om de nieuwe lanen goed aan te kunnen planten.

Volgens Stichting Natuurbelang wordt dat plan maandag nogmaals door een rechter bekeken. Mark hoopt dat zijn actie verschil maakt, maar is niet van plan om, als dinsdag de mannen met de kettingzagen komen, de confrontatie op te zoeken. "Ik wil er niet iets gewelddadigs van maken. Er is al genoeg leed in de wereld."