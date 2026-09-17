Deze bomen moeten voorkomen dat natuurbranden zich razendsnel verspreiden

De natuurbranden volgden elkaar deze zomer snel op. Enorme stukken bos verdwenen in een mum van tijd. Daar moet volgens Natuurmonumenten iets aan worden gedaan als we onze natuur beter willen beschermen. Eén van de oplossingen: meer loofbomen planten. Deze boomsoort houdt meer vocht vast, waardoor een toekomstige brand zich minder snel kan verspreiden.

Op de Veluwe zijn ze hier nu al zo'n twee jaar mee bezig, maar door de hitte en de branden van afgelopen zomer worden er nu nog meer loofbomen geplant. Boswachter bij Natuurmonumenten Rinke Luijten ziet dat dit nodig is. "Waar we nu staan (bosgebied bij Loenen) zijn de afgelopen anderhalf jaar circa 13.000 loofbomen geplant. Deze moeten ervoor zorgen dat branden beter beheersbaar worden. Maar er is meer nodig als je deze zomer hebt gezien. Het project wordt zo als een olievlek steeds groter." Loofbomen, zoals de boswilg en zomereik, houden veel vocht vast. Hierdoor vliegen ze minder snel in brand. Dat geeft de hulpdiensten meer tijd om in te grijpen.

Ene boom maakt plaats voor andere boom

Om meer loofbomen te kunnen planten, moet er in het bos ook ruimte worden vrijgemaakt. Rinke legt uit dat de naaldbomen hiervoor plaats moeten maken. "Naaldbomen halen we weg omdat ze licht ontvlambaar zijn, en ze bieden minder voordelen voor de natuur dan loofbomen. Zo zijn loofbomen een enorm rijke voedselbron voor veel dieren."

De locaties waar extra loofbomen worden geplant, zijn zorgvuldig uitgekozen. Zo worden er rond campings, boerderijen en dorpen meer loofbomen geplant. "Waar wij nu zijn, ligt aan de noordkant van de weg een camping waar 5000 mensen kunnen verblijven. Je moet er niet aan denken dat zo'n camping platgebrand zou worden!" Het project is er wel een van de lange adem, want loofbomen doen er tussen de twintig en vijftig jaar over om volgroeid te zijn. "Op korte termijn zullen we dus zelf alles nog goed in de gaten moeten houden", aldus Rinke.