Maansverduistering op komst: zo laat moet je kijken in Nederland

Vroege vogels kunnen vrijdagochtend een glimp opvangen van een maansverduistering. Op plekken met weinig tot geen bewolking en vrij zicht op de maan zal een klein hapje uit de maan te zien zijn. Dat meldt Weeronline. Maar dan moet je wel vroeg uit de veren.

Afgelopen zomer was er ook een bijzonder schouwspel te zien in de lucht. Toen waren vallende sterren en het noorderlicht tegelijkertijd te zien (zie bovenstaande video).

De eclips is het moment "waarop de aarde precies tussen de zon en de maan staat", aldus het weerbureau. De maan vangt hierdoor tijdelijk minder of geen licht van de zon op, waardoor er een schaduw op de maan valt. De verduistering begint om 07.26 uur en duurt tot 08.33 uur. Volgens Weeronline is de maan op dat moment in Nederland echter al onder de horizon verdwenen.

In Nederland is de maansverduistering daarom slechts gedeeltelijk zichtbaar. Het verschijnsel is naar verwachting tussen 06.10 en 07.03 uur te zien.

Andere werelddelen

In de Verenigde Staten, Canada, Mexico, de Cariben en diverse landen in Zuid-Amerika is de maansverduistering wél volledig te zien.

Hart van Nederland/ANP