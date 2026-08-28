Maan voor 93 procent verduisterd tijdens eclips: dit leverde mooie plaatjes op

Uniek is het niet, maar het levert wel mooie kiekjes op: een maansverduistering. Vrijdagnacht was het weer zover en werd de maan voor ongeveer 93 procent verduisterd. Vanuit het hele land werd het natuurfenomeen vastgelegd op de gevoelige plaat.

Waar heel het land een aantal weken geleden nog in rep en roer was om een eclipsebril te bemachtigen, was al die heisa nu niet nodig. Aangezien de maan dit keer verduisterd werd, en niet de zon, hoefde men de ogen niet te beschermen. Het fenomeen leverde mooie plaatjes op, zoals je hieronder kunt zien:

Maansverduistering vastgelegd door Pip en John, uit Hazerswoude.

Maansverduistering vastgelegd in Pingjum, door J.M. Koningstein.

Maansverduistering gezien vanaf het strand van Katwijk aan Zee, door Wesley.

Wat is een maansverduistering?

Een maansverduistering komt voor als de aarde tussen de maan en de zon in komt te staan. Doordat onze planeet in die baan staat, wordt de maan verduisterd. Normaal licht de maan namelijk op omdat die het zonlicht weerkaatst. Dit is niet mogelijk wanneer de aarde in de weg staat, waardoor de maan dus donker wordt.