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Meteoriet of niet? Mysterie rond afgebrande tuinstoel Willie

Natuur

Gisteren, 22:57

Een opvallend licht op camerabeelden, een brandplek in het kunstgras en een volledig afgebrande tuinstoel. Dat trof Willie Hoefsteders uit het Limburgse Nieuwstadt aan bij zijn huis. Zelf vermoedt hij dat een vallende ster er iets mee te maken heeft, maar is dat ook daadwerkelijk zo?

Willie vertelt aan Hart van Nederland dat hij zelf niet naar de vallende sterren heeft gekeken. Toen hij wakker werd, zag hij tot zijn verbazing wat er in zijn tuin was gebeurd. "De stoel is in as veranderd en ook het kunstgras is verbrand", vertelt Willie. "We zijn er niet wakker door geworden en hebben niets gehoord. Ik zag het toen ik wakker werd en wist niets uit te brengen."

Opvallend licht op camerabeelden

In eerste instantie dacht Willie dat er sprake was van vandalisme. Maar toen hij zijn camerabeelden bekeek, kwam hij op een andere mogelijke verklaring. Op de beelden is een opvallend licht te zien.

Hoe een sterrenkundige naar het opvallende verschijnsel kijkt, zie je in de video bovenaan dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

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