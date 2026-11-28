Na een lange werkweek kunnen schaatsliefhebbers niet wachten om de ijzers onder te binden. Onze verslaggever nam zaterdagochtend een kijkje bij het Pluismeer in Lage Vuursche, waar de eerste enthousiastelingen zich al vroeg op het ijs waagden.

Door de nachtvorst van de afgelopen week is op verschillende sloten en plassen een laag ijs ontstaan. Vrijdag waagden de eerste schaatsers zich al op het Pluismeer, maar na opnieuw een koude nacht wordt dit weekend veel meer schaatsdrukte verwacht.

Bekijk de video van onze verslaggever op het ijs hierboven.