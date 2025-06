Groen water in Gooimeer: stank, smerig én gevaarlijk

In het Gooimeer bij Huizen drijft momenteel een ongekend grote hoeveelheid draadalg aan de oppervlakte. De groene drab zorgt voor flinke overlast bij watersporters. Surfers kunnen er maar moeilijk doorheen met hun board, het kan gevaarlijke situaties opleveren, maar bovenal stinkt het enorm.

Surfers en andere recreanten komen regelmatig vast te zitten in de dikke laag algen. Gevaarlijk, want als je met hoge snelheid ineens vast komt te zitten tussen de planten, kan dat lelijke valpartijen opleveren. Ondanks de omstandigheden proberen de surfinstructeurs hun lessen door te laten gaan. Maar een uitdaging is het wel: “We ploeteren door de groene derrie”.

Fonteinkruid

Hoewel de draadalg naar verwachting vanzelf zal verdwijnen, is het volgende probleem al in aantocht: fonteinkruid. Deze waterplant groeit snel en is een hardnekkig probleem in het ondiepe water van het Gooimeer. Maaien gebeurt wel, maar volgens het Watersportverbond is dat geen structurele oplossing.

De organisatie pleit daarom voor het uitdiepen van het recreatieve water, zodat de planten dieper groeien en maaiboten beter hun werk kunnen doen. Maar dit probleem geldt niet alleen voor het Gooimeer, maar voor veel meer recreatieve wateren in Nederland.

Risico's voor watersporters

Volgens het Watersportverbond worden de risico’s voor watersporters onderschat. Niet alleen surfers kunnen hard vallen als ze plotseling tot stilstand komen, ook hulpdiensten kunnen in de zomer vastlopen in de plantenmassa. “De watersport trekt vaak aan het kortste eind,” stelt de organisatie, die pleit voor meer inzet van de overheid.

De verantwoordelijkheid voor het recreatieve water ligt versnipperd. Rijkswaterstaat beheert de hoofdvaargeulen, maar het recreatieve deel valt daarbuiten. Gemeenten rond het Gooimeer maaien op beperkte schaal, maar structureel beleid ontbreekt, vindt het Watersportverbond.

Schriftelijke reactie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over uitdiepen van het Gooimeer "Voor het ministerie zijn waterplanten een factor die een positieve rol spelen voor waterkwaliteit, in dit geval van het Gooimeer. Vanuit de Rijksoverheid, en het perspectief van waterkwaliteit is er dan ook geen aanleiding voor een actieve rol in deze casus. Als recreanten last hebben van waterplanten, dan kunnen de gemeenten en provincie besluiten hier om die reden actie op te ondernemen. Rijkswaterstaat is de lokale overheid in het verleden tegemoetgekomen in de uitvoering hiervan, maar speelt geen rol in de beslissing hiertoe."

Voorlopig zal de wens van het Watersportverbond dus nog niet in vervulling gaan en zullen de sporters even hun neus moeten dichthouden.