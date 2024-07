Gelderlanders overvallen door zwemmersjeuk na duik in plas op camping

De provincie Gelderland waarschuwt mensen die in de recreatieplas van camping Betuwe in Kesteren willen zwemmen. De provincie heeft "een reeks meldingen en klachten" ontvangen over zwemmersjeuk na het zwemmen in het water op de camping

Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door een parasiet van watervogels. Larfjes van die parasiet proberen via de huid van zwemmers binnen te dringen en worden direct door het menselijk afweermechanisme onschadelijk gemaakt. Bij veel mensen ontstaat daardoor echter een reactie, die kan leiden tot (intense) jeuk, kleine rode vlekjes en in sommige gevallen zwellingen.

De provincie Gelderland zegt dat zwemmers de kans op zwemmersjeuk kunnen verminderen, door niet te zwemmen in de buurt van veel waterplanten of riet. Daar kunnen veel larfjes zitten. Ook adviseert de provincie zwemmers zich na het zwemmen goed af te drogen en droge kleding aan te trekken.

ANP