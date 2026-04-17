Brandweer redt uitgeputte ree uit water in Leeuwarden

Een ree is vrijdagochtend in het water beland aan de Noordersingel in Leeuwarden. De brandweer rukte uit om het dier te redden maar dat bleek lastiger dan gedacht, meldt een correspondent ter plaatse.

Met hulp van een rondvaartboot en een duiker lukte het uiteindelijk om het dier na meerdere pogingen veilig naar de kant te brengen. De ree is vervolgens opgevangen door de dierenambulance en onderzocht. Behalve dat het dier vermoeid was, bleek het verder ongedeerd.

De ree zal later worden uitgezet in het Leeuwarder Bos aan de rand van de stad. Dat een ree in de stadsgracht zwemt, is volgens betrokkenen een uitzonderlijke situatie.