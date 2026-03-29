Experts waarschuwen: hooikoorts extra heftig, volgende week nieuwe piek

Mensen met hooikoorts krijgen het dit voorjaar "behoorlijk voor de kiezen", schrijven deskundigen op Nature Today. Het seizoen is uitzonderlijk vroeg begonnen, met zelfs een recordhoge concentratie elzenpollen in de lucht.

Ook afgelopen week was de hoeveelheid pollen hoog. Volgens het LUMC in Leiden en ziekenhuis Elkerliek in Helmond ging het om pollen van de es, populier, iep en haagbeuk. Vooral de es zorgt voor veel klachten.

"Met pollenconcentraties van de es ruim boven de driehonderd pollen per kubieke meter lucht zullen ongetwijfeld heel wat mensen hooikoortsklachten ervaren hebben", schrijven de experts samen met bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research.

Piek berkenpollen komt eraan

De komende periode ziet er niet rustiger uit. Deskundigen waarschuwen dat de piek van de berkenpollen eraan komt, mogelijk al volgende week. "Het blijft dus even opletten voor hooikoortspatiënten."

Door klimaatverandering beginnen bloeiseizoenen steeds eerder. Daardoor krijgen mensen ook eerder en vaak langer last van klachten zoals niezen, tranende ogen en een loopneus.

Wie gevoelig is voor hooikoorts kan volgens de experts beter op tijd medicatie nemen om klachten te beperken. Ziekenhuis Elkerliek geeft ook praktische tips, zoals douchen voor het slapengaan om pollen uit je haar te wassen en kleding niet buiten te laten drogen. Ook kan een beetje vaseline in de neus helpen om pollen tegen te houden.