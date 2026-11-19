De toekomst van vijf pluimveehouders in Noord-Brabant blijft nog wat langer onzeker. Het provinciebestuur krijgt meer tijd om te besluiten of het de vergunningen van de bedrijven intrekt. Dit zou gaan gebeuren omdat de bedrijven, gelegen bij kwetsbare natuurgebieden, veel uitstoten.

Het voornemen om de vergunning van de vijf bedrijven in te trekken zorgde voor veel onrust. De Brabantse politiek onderbrak er het zomerreces voor, en droeg gedeputeerde Saskia Boelema (vergunningen) op nog een keer goed te bekijken of er opties zijn die voorkomen dat de vergunningen moeten worden ingetrokken. Tientallen trekkers trokken in de zomer naar het provinciehuis uit protest.

Te boek als grote belasters

De vijf pluimveebedrijven staan te boek als grote belasters die hun uitstoot flink moeten verminderen zodat nabijgelegen natuur kan herstellen. Onder meer Mobilisation for the Environment wil dat de provincie optreedt en stapte naar de rechtbank. Die bepaalde vervolgens dat Noord-Brabant snel maatregelen moet nemen.

De deadline voor het besluit lag eerst op 4 februari, maar is nu verlaat naar 1 april. De provincie vroeg uitstel aan, omdat de datum anders te snel zou komen om een zorgvuldig besluit te nemen.