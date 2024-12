Bijzonder maan-fenomeen komende dagen te zien in Nederland, volgende keer pas in 2043

Een bijzonder zeldzaam maanfenomeen staat op het punt om de nachtelijke hemel te verlichten. De 'Koude Maan', de volle maan van december, zal dit jaar extra speciaal zijn, omdat een verschijnsel als dit bijna 19 jaar lang niet meer te zien zal zijn.

De maan heeft een cyclus van 18,61 jaar, waarin de precieze punten waar deze opkomt en ondergaat aan de horizon veranderen. Aan het einde van die cyclus vindt een zeldzaam verschijnsel plaats, een zogenaamde 'grote maanstilstand' of 'lunistice'. Dit fenomeen ontstaat wanneer de aarde en de maan hun maximale helling ten opzichte van elkaar bereiken, zowel in het oosten als in het westen.

Een ander fenomeen dan de maanstilstand bij de koude maan is de supermaan. In Nederland is zo'n supermaan zo'n drie tot veer keer per jaar te zien, wanneer de volle maan dichtbij de aarde staat. Dit levert vaak mooie beelden op, zoals ook te zien in de video bovenaan dit artikel.

Hoewel de naam anders suggereert, staat de maan tijdens dit verschijnsel niet daadwerkelijk stil. De naam verwijst naar de langzamere beweging van de maan, die de indruk kan wekken dat deze minder snel voortbeweegt.

Te zien in Nederland

De volle maan verschijnt zondag om 15.52 uur Nederlandse tijd en gaat op 16 december om 10.30 uur weer onder. Volgens ruimte-expert Jamie Carter van Forbes is de volle maan op zijn mooist wanneer hij net boven de oostelijke horizon opkomt, kort nadat de zon in het westen is ondergegaan. “Hij lijkt dan prominenter dan normaal en krijgt een prachtige, zachte oranje gloed. Het beste moment om hem te bewonderen is vlak na zijn opkomst.”

In Amsterdam gaat de zon rond 16.30 uur onder. Als het weer in Nederland meezit, biedt dit een perfecte gelegenheid om de opkomst van de maan in volle glorie te aanschouwen.