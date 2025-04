Lareb signaleert meerdere bijwerkingen na vaccinatie tegen rotavirus

Sinds begin vorig jaar krijgen baby’s in Nederland standaard een vaccin tegen het rotavirus. Maar daar kleven volgens Bijwerkingencentrum Lareb ook nadelen aan: een klein deel van de kinderen krijgt na de prik buikpijn, diarree of zelfs koorts.

Het gaat om een vaccin dat via druppels in de mond wordt toegediend. "Het is een levend verzwakt vaccin", zegt Lareb. Daardoor kan het lichaam een reactie geven die lijkt op een lichte vorm van het rotavirus zelf. Dat blijkt ook uit de cijfers die Lareb dinsdag naar buiten bracht.

Zo’n 14 procent van de ouders meldde buikpijn bij hun kind na vaccinatie. Zo'n 2 procent kreeg te maken met buikgriepachtige klachten, en bij 4 procent steeg de temperatuur. Opvallend is dat koorts niet als mogelijke bijwerking in de bijsluiter van het vaccin staat.

Ellen Kielestijn vertelde eerder tegen Hart van Nederland hoe belangrijk ze het vindt dat kinderen worden gevaccineerd. Ze verloor haar zoon Anand aan de gevolgen van mazelen. In onderstaande video vertelt ze erover:

2:08 Ellen verloor haar zoon aan gevolgen van mazelen: 'Waarom vaccineren mensen niet?'

Klachten gaan meestal vanzelf over

Hoewel de meeste klachten vanzelf overgaan, kan het soms uit de hand lopen. Vooral kinderen jonger dan twee jaar liepen risico om ernstig ziek te worden en uit te drogen. In sommige gevallen was zelfs een opname in het ziekenhuis nodig, meldt Lareb.

Lareb benadrukt dat ouders extra alert moeten zijn als hun baby jonger is dan drie maanden en koorts krijgt. In zo’n geval is het belangrijk om direct een arts te raadplegen.

