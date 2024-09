Meerdere baby's ziek met buikgriepachtige verschijnselen na vaccinatie rotavirus

Meerdere baby's hebben buikgriepachtige verschijnselen gekregen na een vaccinatie tegen het rotavirus, meldt Bijwerkingencentrum Lareb. Het virus kan ontsteking van maag en darmen veroorzaken. Uit onderzoek maakt Lareb op dat bij ongeveer 4 procent van de gevaccineerden klachten ontstaan.

De vaccinatie, die via druppels in de mond gegeven wordt, zit sinds het begin van dit jaar in het Rijksvaccinatieprogramma.

Ellen Kielestijn vertelde eerder tegen Hart van Nederland hoe belangrijk ze het vindt dat kinderen worden gevaccineerd. Ze verloor haar zoon Anand aan de gevolgen van mazelen. In onderstaande video vertelt ze erover:

2:08 Ellen verloor haar zoon aan gevolgen van mazelen: 'Waarom vaccineren mensen niet?'

"Gelukkig zijn de bijwerkingen in de meeste gevallen mild en gaan ze vanzelf weer weg na enkele dagen", aldus het Lareb, maar het kan voorkomen dat kinderen erdoor uitdrogen. Enkele kinderen belandden in het ziekenhuis daardoor.

ANP