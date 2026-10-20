IGJ slaat alarm over gestolen insulinepennen uit Nederland

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt Europese autoriteiten voor gestolen medicijnen. De aanleiding is een recente diefstal van medicijnen bij een Nederlandse groothandel. De IGJ vreest dat de medicijnen online te koop kunnen worden aangeboden, met mogelijk verstrekkende gevolgen. De inspectie wil dat andere Europese toezichthouders hier goed op letten.

Bij de diefstal werden onder andere insulinepennen buitgemaakt. Volgens de fabrikant zijn die uitsluitend bedoeld voor mensen met diabetes type 2. De IGJ vreest echter dat de gestolen pennen online zullen worden aangeboden als obesitasmedicatie, omdat ze populair zijn als afslankmiddel. Daar zijn de insulinepennen echter niet voor bedoeld. Het gebruik ervan als afslankmiddel is levensgevaarlijk, waarschuwen fabrikant Novo Nordisk en de IGJ. Zo kunnen mensen door onverantwoord insulinegebruik in coma raken en uiteindelijk overlijden.

Nog geen meldingen

De inspectie heeft tot nu toe nog geen meldingen ontvangen van onverantwoord insulinegebruik met de gestolen pennen. Wel geeft de inspectie aan dat de diefstal erg recent is en het nog te vroeg is om hier iets zinnigs over te zeggen.