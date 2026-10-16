Duizenden insulinepennen gestolen, fabrikant waarschuwt voor gevaar

Duizenden insulinepennen zijn vorige week gestolen bij een Nederlandse groothandel. Dat bevestigt een woordvoerder van fabrikant Novo Nordisk na berichtgeving van het Financieele Dagblad. Het bedrijf waarschuwt dat de gestolen pennen mogelijk worden doorverkocht aan mensen die ze gebruiken tegen overgewicht. Dat kan ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

Volgens Novo Nordisk zijn de gestolen pennen uitsluitend bedoeld voor de behandeling van mensen met diabetes type 2. Het bedrijf roept mensen op het medicijn alleen op doktersrecept te gebruiken.

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Ook waarschuwt de fabrikant voor het kopen van medicijnen via onofficiële kanalen. "Medicijnen moeten onder geen enkele omstandigheid worden gekocht of verhandeld via illegale kanalen, waaronder sociale media, online marktplaatsen, sportscholen of informele netwerken."

Ook afslankmiddelen gestolen

Volgens de woordvoerder zijn bij de diefstal ook enkele afslankmiddelen buitgemaakt. Om welk middel het precies gaat, wil hij niet zeggen.

"Wij waarschuwen vooral voor de gezondheidsrisico's van het diabetesmiddel. Het innemen van de afvalmiddelen die gestolen zijn, is niet gevaarlijk", aldus de woordvoerder.

De politie onderzoekt de diefstal.

Foto ter illustratie.