Zwaan overleden na botsing met trambovenleiding in Rotterdam

Een zwaan is vrijdagavond tegen de bovenleiding van de tram op de Boezembrug in Rotterdam-Kralingen gevlogen en raakte vast. Het dier liep ernstige verwondingen op en een dierenarts besloot de zwaan in te laten slapen. Dat meldt Rijnmond.

Hulpdiensten arriveerden rond 22:15 uur, maar konden niet direct ingrijpen omdat de bovenleiding nog onder stroom stond. Pas een uur later werd de stroom uitgeschakeld, waarna brandweerlieden en een medewerker van de dierenambulance in actie konden komen.

Kabel doorknippen

Een technicus van de RET moest uiteindelijk een kabel doorknippen om de zwaan te bevrijden. Omstanders juichten toen het lukte, maar realiseerden zich mogelijk niet dat het dier zwaargewond was en niet meer gered kon worden.

Door de reddingsactie kwam het tramverkeer in beide richtingen stil te liggen. Pas na middernacht konden de trams hun normale dienst hervatten.