Zwaan in Sittard laat zich niet zomaar vangen: brandweer urenlang bezig

In Sittard is dinsdagmiddag een zwaan gered. De vogel liet zich echter niet zomaar vangen. Hulpdiensten zijn meer dan twee uur bezig geweest. De zwaan was ziek of had liefdesverdriet, en moest daarom worden gered uit de vijver aan de Vijverweg.

De dierenambulance kwam ter plaatse met twee ambulances, vertelt een woordvoerder. Het bleek lastiger dan gedacht om het dier te redden en daarom werd ook de brandweer opgeroepen. Met een boot van de brandweer zijn ze achter de zwaan aan gegaan, vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

"Met behulp van de brandweer hebben we het voor elkaar gekregen. We zijn dik twee uur bezig geweest", aldus de woordvoerder van de dierenambulance.

Vijver verderop

De zwaan was hoogstwaarschijnlijk ziek of had liefdesverdriet, aldus de woordvoerder. "Hij is of ziek, of hij is aan het treuren omdat hij zijn vrouwtje kwijt is. Zwanen zijn monogaam en blijven hun leven lang bij elkaar. Het vrouwtje schijnt een vijver verderop te zitten."

De vogel is meegenomen door de dierenambulance. Eerst wordt bekeken of de zwaan inderdaad terug wil naar zijn partner. "Als dat niet zo is, nemen we hem mee naar het natuurhulpcentrum. Dan is die ziek."