Duikers redden gewonde zwaan, maar hij is alsnog overleden

Een zwaan die al drie dagen gevangen zat in een sluis in de Zuid-Willemsvaart in Helmond, is donderdag bevrijd door duikers van de brandweer. Na verschillende pogingen van de dierenarts om hem te redden is de zwaan donderdagmiddag alsnog overleden.

De zwaan is waarschijnlijk verkeerd geland en tussen de sluis terecht gekomen, waardoor hij zijn vleugel brak. "Door te vliegen zal zijn vleugel niet gebroken zijn", vertelt een woordvoerder van de dierenambulance aan Hart van Nederland. De sluis wordt niet meer gebruikt door scheepvaart, daarom was er geen sluiswacht aanwezig. De sluis openen leverde ook niks op, omdat de vogel aan de andere kant zat.

Gevangen

Drie dagen lang heeft de dierenambulance geprobeerd de zwaan uit de sluis te krijgen, maar dat lukte steeds niet. De dierenambulance besloot om de hulp in te schakelen van de brandweer. Door duikers van de brandweer is het dier uiteindelijk gevangen en overgedragen aan de dierenambulance.

"De dierenarts heeft er alles aan gedaan om de zwaan te redden, maar hij was moeilijk te behandelen", betreurt de woordvoerder. De vleugel van het arme beestje kon niet gespalkt worden en daardoor hebben ze de keuze moeten maken om hem te laten inslapen. "Zonder een vleugel kan een zwaan niet leven", legt de woordvoerder uit. Hij vindt het erg zielig voor de vogel; "Ook voor de mensen die de moeite hebben genomen om ons op te bellen is het vervelend om te horen dat hij nu overleden is."