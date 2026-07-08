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Vermist hondje na hele nacht teruggevonden in openstaande put

Dieren

Vandaag, 09:41

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Een bijzondere vondst van een vermist dier voor de dierenambulance in Westland. Begin juli kreeg de dierenambulance van Dierenopvangcentrum Westland een belletje van een eigenaar die zijn hondje kwijt was. "De eigenaar, slecht ter been en slechthorend, had overal gezocht waar hij kon komen, maar hoorde zijn hond niet terug en kon zelf niet alles goed overzien", schrijft de dierenopvang op Facebook.

Het is niet voor het eerst dat een hond vast komt te zitten in een put. Ook de 14-jarige viervoeter in bovenstaande video moest door de brandweer worden gered.

Het hondje was sinds de avond ervoor zoek. De eigenaar schakelde daarom hulp in. "Nog vóór het zoekteam volledig op gang kwam, ging de dierenambulance alvast ter plaatse voor een eerste controle", aldus de opvang. Lang hoefden de medewerkers niet te zoeken: de hond werd vlak bij huis gevonden. Dat was niet in de bosjes of onder een auto, maar in een openstaande put. Hoe hij daar precies in terecht is gekomen, blijft een raadsel. "Het was in ieder geval niet bepaald een plek met lekker ligcomfort", schrijft de opvang in het bericht.

"We hebben hem eruit gehaald, de eigenaar gerustgesteld en samen even de schrik laten zakken. Daarna is hij schoongemaakt en kon hij weer veilig in zijn eigen mand uitrusten van dit avontuur." Eind goed, al goed.

Door Redactie Hart van Nederland

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