Man klaagt hondenschool aan na val over hondenplasje, krijgt 5400 euro

Een man heeft een rechtszaak gewonnen tegen een hondenschool uit Bentelo. De man gleed uit over een plasje hondenurine tijdens een training met zijn hond en brak hierbij zijn arm op drie plaatsen. Hij wil dat de hondenschool opdraait voor de kosten. Eerder werd hij in het ongelijk gesteld, maar in het hoger beroep komt het gerechtshof daarop terug.

Het ongeluk gebeurde op 4 februari 2020 in een trainingshal van hondenschool De Bréborgh. Een man loopt met zijn hond een aantal onderdelen af, maar bij het laatste onderdeel, de tunnel, gaat het mis. De hond van de man wil de tunnel niet in en stopt abrupt. Wanneer de eigenaar van de hond wil stoppen met lopen, glijdt hij uit over een plas hondenurine van één van de andere deelnemende viervoeters. Hierbij breekt de man zijn linkerarm op drie plaatsen en eist hij schadevergoeding van de hondenschool.

De vloer van de trainingshal was van beton en wanneer dit nat is, wordt het er glad. Daarom had de hondenschool een zorgplicht, aldus de gewonde man. De rechter was het niet met deze redenering eens en ging niet in op zijn schadeclaim. De man had volgens hen beter op moeten letten.

Hoger beroep

De gewonde man liet het hier niet bij zitten en ging in hoger beroep. Het gerechtshof nam het verhaal nogmaals door en stelt de man nu in zijn gelijk. Bij een hondenschool zou urine op de vloer vaker voorkomen en is de school dus wel verantwoordelijk voor het opruimen. Dit zou ten tijde van het ongeluk onzorgvuldig zijn gedaan, waardoor de vloer glad bleef. Daarnaast plaatste de hondenschool geen waarschuwing dat de vloer glad kon zijn.

Het gerechtshof besloot dus dat De Bréborgh voorzorgsmaatregelen had moeten nemen. De gewonde man krijgt van de hondenschool een schadevergoeding van 5400 euro. Daarnaast moet de hondenschool opdraaien voor de proceskosten met een prijskaartje van 4500 euro.