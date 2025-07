Echtpaar veroorzaakt expres 60 botsingen voor verzekeringsgeld: 9 maanden cel

Een opmerkelijke rechtszaak in Den Bosch: een stel kreeg donderdag in hoger beroep negen maanden gevangenisstraf voor het expres veroorzaken van botsingen. Omroep Brabant omschrijft hoe het echtpaar te werk ging. Jarenlang zorgden de twee voor wel zestig aanrijdingen om geld te kunnen claimen bij de bestuurder van de andere auto.

De truc van de 52-jarige man en zijn 54-jarige vrouw leverde hen bijna 165.000 euro op. Nu gaan ze de gevangenis in en moeten ze hun slachtoffers duizenden euro's schadevergoeding geven.

Tussen 2014 en 2020 sloegen de twee toe op parkeerplaatsen in Den Bosch. Omroep Brabant omschrijft wat een van de gedupeerden overkwam: “Ik reed rustig het parkeervak uit toen er ineens een wagen met hoge snelheid voorbijkwam en we elkaar raakten. Het ging zo snel. Bovendien werd ik door de man die uit de auto kwam bijna gedwongen om meteen het schadeformulier in te vullen.”

Deze methode gebruikte het echtpaar wel zestig keer, constateerde de rechtbank. Met opzet veroorzaakten ze een botsing om schade te kunnen claimen bij de andere automobilist. Uiteindelijk vielen ze door de mand.