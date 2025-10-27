Hondje vermist na woninginbraak Schiedam, vermoedelijk gestolen

Bij een inbraak in Schiedam zou afgelopen week een hond gestolen zijn, dat meldt het Dierenopvangcentrum Vlaardingen op Facebook. "Afgelopen woensdag heeft er een inbraak plaatsgevonden, in de woning waren op dat moment twee naakthondjes", schrijft het opvangcentrum. Een van de honden is vermoedelijk meegenomen door de inbrekers.

Een van de honden is de straat opgerend en vervolgens via de Dierenambulance bij het opvangcentrum terechtgekomen. Het andere hondje is nog altijd vermist. Het vermoeden is dat de inbrekers het hondje hebben meegenomen.

Peruaanse naakthond

Het zou gaan om een gechipte Peruaanse naakthond. De dierenopvang deelt ook meerdere foto's van de vermiste hond en geeft aan niet meer informatie te hebben over het voorval. Onder het bericht van de dierenopvang reageren mensen vol ongeloof. "Van mij mogen ze alles hebben, maar niet mijn dieren", reageert iemand vol afschuw. En iemand anders schrijft: "Een nachtmerrie, verschrikkelijk. Ik hoop dat 'ie snel bij zijn baasje terug is."

De politie is om een reactie gevraagd, daar is geen inbraak of melding van een gestolen hond bekend.