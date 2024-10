Baasje denkt dat kater Ricky ontvoerd is: 'Wie doet nu zoiets?'

Kater Ricky is al weken spoorloos. De kat had een AirTag, een tracker dus, maar die is doorgeknipt teruggevonden. Baasje Linda Sturme-Simons, vermoedt dat er sprake is van ontvoering. 'Wie doet nu zo iets? Wij zijn er kapot van!'

Op de A2, ter hoogte van afrit Grathem, werd de doorgeknipte AirTag van Ricky gevonden. De roodharige kater is slechts twee jaar oud en gecastreerd. Hij is gemakkelijk te herkennen aan een zwart vlekje op zijn poot. Ricky's eigenaar vermoedt dat Ricky gestolen is, vooral vanwege de doorgeknipte tracker. Het laatste signaal van de AirTag werd op 14 september om 19:00 uur geregistreerd.

Vorige week werd de ontvoering van kat Mickey vastgelegd door een beveiligingscamera. De poes is maandag teruggevonden toen de vrouw die Mickey had meegenomen, door de politie staande werd gehouden:

0:50 Kat Mickey op klaarlichte dag ontvoerd in Rozenburg

In haar zoektocht naar Ricky heeft Linda alles op alles gezet. Ze heeft contact opgenomen met Rijkswaterstaat, maar zij konden haar niet verder helpen. De dierenambulance had geen meldingen van een gevonden of aangereden kat. Een telefoontje naar de gemeenten Maasgouw en Leudal leverde eveneens niets op. Linda heeft haar oproep op sociale media verspreid, affiches in de buurt opgehangen, de vermiste kat geregistreerd bij Amivedi en de chip als vermist opgegeven. Tot nu toe allemaal zonder resultaat.

Op Facebook deelt Linda informatie over haar vermiste kater Ricky: