Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

ZIEN: lawaai, onverwachte geluiden en herrie bij Prinsjesdagtraining voor paarden

Dieren

Vandaag, 19:22

Link gekopieerd

Net zo traditioneel als Prinsjesdag zelf is de training op het strand een dagje eerder. Maandagochtend was het strand van Scheveningen het decor van lawaai, onverwachte geluiden en een bak herrie. Schoolkids en enthousiast publiek stoomden de paarden en de ruiters klaar voor de Koninklijke stoet van Prinsjesdag.

Den Haag is druk tijdens Prinsjesdag, dus tijdens de training van maandag moeten de paarden worden voorbereid op muziek, drukte, knallen en andere omgevingsgeluiden. Voor die 'publieksdrukte' werd gezorgd door de Fanfare Bereden Wapens van de landmacht, militairen te voet en schoolkinderen.

Bekijk in bovenstaande video hoe dat eruitzag.

Lees ook

Ouders overleden Sara aanwezig bij Troonrede: 'Ze zou gillen van enthousiasme'
Ouders overleden Sara aanwezig bij Troonrede: 'Ze zou gillen van enthousiasme'
'Koopkracht stijgt meer dan gedacht'
'Koopkracht stijgt meer dan gedacht'
XR wil opnieuw de A12 op in aanloop naar Prinsjesdag
XR wil opnieuw de A12 op in aanloop naar Prinsjesdag

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.