ZIEN: lawaai, onverwachte geluiden en herrie bij Prinsjesdagtraining voor paarden

Net zo traditioneel als Prinsjesdag zelf is de training op het strand een dagje eerder. Maandagochtend was het strand van Scheveningen het decor van lawaai, onverwachte geluiden en een bak herrie. Schoolkids en enthousiast publiek stoomden de paarden en de ruiters klaar voor de Koninklijke stoet van Prinsjesdag.

Den Haag is druk tijdens Prinsjesdag, dus tijdens de training van maandag moeten de paarden worden voorbereid op muziek, drukte, knallen en andere omgevingsgeluiden. Voor die 'publieksdrukte' werd gezorgd door de Fanfare Bereden Wapens van de landmacht, militairen te voet en schoolkinderen.

Bekijk in bovenstaande video hoe dat eruitzag.