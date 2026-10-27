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ZIEN: Duizenden zeesterren aangespoeld op strand Noordwijk

Dieren

Vandaag, 16:54

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Duizenden zeesterren zijn dinsdag aangespoeld op het strand van Noordwijk. Dit komt waarschijnlijk door het stormachtige weer van de afgelopen dagen. Tussen de zeesterren liggen ook nog andere aangespoelde zee- en schelpdieren.

Dit soort massale strandingen gebeuren vaker. Bij stormachtig of koud weer en sterke stroming verliezen de dieren hun grip op de bodem en worden ze door de stroming naar de kust gedreven.

Op bovenstaande beelden is te zien hoe het strand bezaaid ligt met de aangespoelde zeesterren.

Door Redactie Hart van Nederland

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